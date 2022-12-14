تقرير: تقارب السعودية والصين يترك الإيرانيين في حيرة

ويرى موقع "نيكاي آسيا" أن إدراج الأنشطة المزعزعة للاستقرار في البيان المشترك مع الصين، صدم المسؤولين الإيرانيين، الذين طالما اعتقدوا أن المفاوضات النووية يجب أن تكون فقط حول البرنامج النووي، وأن بكين كانت دائما ترفض التدخل في مثل هذه القضايا وتؤكد أن وجهات نظرها بشأن المنطقة هي في المقام الأول اقتصادية.

كما أثار البيان المشترك قضية الجزر الإماراتية المحتلة مؤكدا على دعم "كافة الجهود السلمية ، بما في ذلك مبادرة ومساعي دولة الإمارات للتوصل إلى حل سلمي".

وغرد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ردا على ذلك، كما رد محمد جمشيدي ، نائب مدير الشؤون السياسية في مكتب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ، على تصنيف طهران كداعمة للجماعات الإرهابية، زاعما في تغريدة بتويتر أن "على الزملاء الصينيين أن يتذكروا أن إيران هي التي حاربت الإرهابيين لإرساء الاستقرار والأمن في المنطقة " على حد قوله.