الإمارات وفرنسا تبحثان توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مختلف مسارات "الشراكة الاستراتيجية" التي تجمع البلدين، وفرص توسيع آفاقها في جميع مجالاتها.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين الرئيسين في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية، على ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وقالت الوكالة إن الشيخ محمد بن زايد عبّر عن شكره وتقديره للرئيس ماكرون على حفاوة الاستقبال.

فيما أعرب ماكرون عن سعادته بلقائه الشيخ محمد بن زايد مجدداً في فرنسا.