الإمارات وفرنسا تبحثان توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية
بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مختلف مسارات "الشراكة الاستراتيجية" التي تجمع البلدين، وفرص توسيع آفاقها في جميع مجالاتها.
جاء ذلك خلال لقاء جمع بين الرئيسين في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية، على ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".
وقالت الوكالة إن الشيخ محمد بن زايد عبّر عن شكره وتقديره للرئيس ماكرون على حفاوة الاستقبال.
فيما أعرب ماكرون عن سعادته بلقائه الشيخ محمد بن زايد مجدداً في فرنسا.
وأضافت الوكالة أن الرئيسين استعرضا مستوى تطور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الثقافية والبيئية وتغير المناخ وعلوم الفضاء والطاقة المتجددة، بجانب الاستثمار والاقتصاد والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من الجوانب التي تتوافق مع جهود البلدين وأهدافهما نحو تحقيق التنمية المستدامة.
كما بحث الجانبان التطورات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين أن تعزيز السلام والاستقرار والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي يعد هدفاً مشتركاً لدولة الإمارات وفرنسا.
وتطرق الجانبان إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " كوب 28 " الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري، مؤكدين أن العمل المناخي أحد أهم جوانب العمل المشترك، وأن مواجهة التغير المناخي تمثل أولوية رئيسية للبلدين، وفقاً لـ"وام".