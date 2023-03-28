البحرين تستدعي القائم بالأعمال العراقي

استدعت السلطات البحرينية، يوم الثلاثاء، مؤيد عمر عبدالرحمن القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى المملكة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية.

وأبلغت وزارة الخارجية البحرينية القائم بالأعمال العراقي "بالغ أسفها واستيائها لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية"، بحسب بيان نشرته وكالة أنباء البحرين "بنا".

وأضافت الوكالة أن "الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية قام بإبلاغ القائم بالأعمال العراقي استنكار الوزارة الشديد لما قام به مؤخرا من تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة، ويتعارض مع مهامه الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في مملكة البحرين".

واعتبر الوزير ذلك "تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين يتناقض مع المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة"، وفق المصدر ذاته.

ولم توضح الوزارة طبيعة المخالفات التي ارتكبها عبدالرحمن.