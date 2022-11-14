مباحثات إماراتية إندونيسية قبيل قمة العشرين

أجرى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، يوم الاثنين، مباحثات في مدينة سولو، ركزت على تعزيز العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في إطار زيارة العمل التي يجريها الرئيس الإماراتي إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة قادة مجموعة العشرين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وبحسب الوكالة، "تطرق اللقاء إلى أهمية القضايا التي تبحثها قمة مجموعة العشرين G20، في ظل ما يواجهه العالم من تحديات تؤثر على التنمية والاستقرار والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي".

ووصل الرئيس الإماراتي إلى مدينة سولو الإندونيسية، في وقت سابق من يوم الاثنين، حيث كان برفقته كل من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.