الإمارات تخلي 3 من مواطنيها أصيبوا في زلزال تركيا

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، اليوم الأربعاء، بأن السلطات الإماراتية قامت بعملية إخلاء لثلاثة من مواطنيها، أصيبوا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا.

وجاء في تغريدة على حساب الوكالة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ضمن عملية الفارس الشهم 2.. وزارة الخارجية تنفذ بالتنسيق مع وزارة الدفاع عملية إخلاء طبي لثلاثة مواطنين وإعادتهم إلى الدولة إثر تعرضهم لإصابات متوسطة بسبب زلزال تركيا".