البابا فرنسيس يصل إلى البحرين في زيارة هي الأولى من نوعها

وصل البابا فرنسيس، عصر اليوم الخميس، إلى البحرين، في زيارة تستمر أربعة أيام وهي الأولى لحبر أعظم إلى المملكة الخليجية الصغيرة، يخصص الجزء الأكبر منها للتأكيد على أهمية الحوار بين الأديان.

وصلت طائرة البابا إلى قاعدة الصخير الجوية في منطقة العوالي في جنوب البحرين عند الساعة 16,40 بالتوقيت المحلي (13,40 ت غ)، حيث يقع القصر الملكي الذي من المقرر أن ينتقل اليه ويلقي كلمة أمام ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وكبار المسؤولين ودبلوماسيين.

للمرة الأولى منذ انتخابه، العام 2013، لم يجر البابا البالغ من العمر 85 عاما جولته الاعتيادية على الصحفيين الذين رافقوه على متن الطائرة؛ بسبب آلام الركبة التي يعاني منها مؤخرا.

وقال البابا للصحفيين الذين تولوا خلال الرحلة إلقاء التحية عليه بينما جلس على مقعده "كنت أود أن أحييكم واحدا تلو الآخر، لكن المشكلة اليوم أنني أشعر بألم شديد، ولا رغبة لي بالتجول".

وتابع: "إنها رحلة مثيرة للاهتمام ستجعلنا نفكر ونقدّم أخبارا جيدة".

يعتزم البابا خلال زيارته التي تستمر حتى الأحد إلقاء سبع خطابات، على أن يشارك بشكل خاص في ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني" الذي افتتح أعماله صباح الخميس.