الخارجية الأمريكية توافق على بيع أسلحة لسلطنة عمان بقيمة 385 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لصواريخ "جيه.إس.أو.دبليو" (أسلحة المواجهة المشتركة) ومعدات ذات صلة إلى سلطنة عمان بتكلفة تبلغ 385 مليون دولار.

وقال البنتاغون إن المتعاقد الرئيسي في الصفقة سيكون شركة "رايثيون" للصواريخ والدفاع.

وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، التقى نظيره الأمريكي انتوني بلينكن، في واشنطن، الثلاثاء، للاحتفال بمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة بين البلدين في 20 ديسمبر 1958.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية، فقد أكد الجانبان على "الشراكة التاريخية والاستراتيجية المتنامية بين سلطنة عمان والولايات المتحدة بشأن الأمن الإقليمي".