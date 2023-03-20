مرزوق الغانم يستأنف عمله رئيسا للبرلمان الكويتي عقب إبطال انتخابات 2022

وكان الغانم فاز في الانتخابات البرلمانية التي أقيمت في كانون الأول/ ديسمبر 2020، في المركز الأول في الدائرة الثانية، حيث حصل على أكثر الأصوات في دائرته، كما تم اختياره رئيسًا لمجلس الأمة عقب التصويت داخل المجلس.

وحاول نواب المعارضة حينذاك حشد صفوفهم لإبعاد الغانم عن الرئاسة، واختيار مرشحهم النائب بدر الحميدي الذي خسر المنافسة.

وحمَّل نواب المعارضة وداعموهم من المواطنين مرزوق الغانم جزءًا من المسؤولية عن تأزم الوضع السياسي في البلاد وعرقلة حل بعض الملفات.

ودخل الغانم مجلس الأمة منذ عام 2006، وتم اختياره رئيسًا للمجلس 3 مرات، الأولى عام 2013، ثم عام 2016، وبعد ذلك عام 2020.