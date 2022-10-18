تفاعل كويتي مؤثر مع بكاء ولي العهد أمام مجلس الأمة
تفاعل عدد كبير من المدونين الكويتيين على تويتر، مع مقطع فيديو يظهر لحظات بكاء ولي عهد البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في ختام كلمته أمام مجلس الأمة.
وظهر الشيخ مشعل متأثرا في نهاية كلمته، وتحديدا أثناء تلاوته لآية قرآنية من سورة آل عمران، أجهش بالبكاء، ليضج مجلس الأمة بتصفيق أعضائه، في مشهد مؤثر انتقل صداه سريعا إلى مواقع التواصل.
وعلق مشعل طلال الأحمد، في تغريدة له، قائلا: "دموعك غاليه يا يبا.. نسأل الله ان يحفظكم ويوفقكم لما فيه خير للبلاد والعباد.. اللهم احفظ الكويت وجميع بلاد المسلمين من كل شر".
وكتبت ناشطة تدعى تناهيد: "سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.. دموعك غالية علينا.. بكاء وتأثر سموه في ختام كلمة افتتاح مجلس الأمة اليوم".
وعلق الدكتور سعود الجابري، بالقول: "خطاب سمو ولي العهد ملؤه الحكمة والحزم والجدية والثبات.. ودمعاته ملؤها حب الأب لأبنائه وحرصه على مستقبلهم أفضى بها قلبه المحب إلى مقلتيه ففاضت العين بماء الحب والرحمة والانتماء".
من جانبه، علق ناشط باسم "متقاعد"، قائلا: "جعل عيني ما تبكيك بكاء ولي العهد هو من أجل الوطن. والمواطن حرصه على أمور البلد واهلها عسى ربي يحفظك ويحفظ الامير ويسر امور الحكومه لاحسن يارب".
وافتتح الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يوم الثلاثاء، دور الانعقاد العادي الأول لمجلس الأمة الجديد للفصل التشريعي السابع عشر، عقب يوم من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.
وألقى الشيخ مشعل خطابا وجهه إلى أعضاء السلطتين (الحكومة والبرلمان) أكد خلاله أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية وفي عملية البناء والإصلاح.
وقال الشيخ مشعل في كلمته التي نقلتها وسائل الإعلام المحلية، إن "خطابنا اليوم أمام مجلسكم هو خطاب (وثيقة العهد الجديد) والذي هو خطاب توجيه وإرشاد ومتابعة ورسالة موجهة من القيادة إلى أبناء وطني والسلطات في الدولة لما سيكون عليه العمل في المرحلة المقبلة".
واختار مجلس الأمة الكويتي الجديد، خلال جلسته الأولى، النائب أحمد عبدالعزيز السعدون، رئيسًا للمجلس بالتزكية.