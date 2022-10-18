تفاعل كويتي مؤثر مع بكاء ولي العهد أمام مجلس الأمة

وافتتح الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يوم الثلاثاء، دور الانعقاد العادي الأول لمجلس الأمة الجديد للفصل التشريعي السابع عشر، عقب يوم من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

وألقى الشيخ مشعل خطابا وجهه إلى أعضاء السلطتين (الحكومة والبرلمان) أكد خلاله أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية وفي عملية البناء والإصلاح.

وقال الشيخ مشعل في كلمته التي نقلتها وسائل الإعلام المحلية، إن "خطابنا اليوم أمام مجلسكم هو خطاب (وثيقة العهد الجديد) والذي هو خطاب توجيه وإرشاد ومتابعة ورسالة موجهة من القيادة إلى أبناء وطني والسلطات في الدولة لما سيكون عليه العمل في المرحلة المقبلة".

واختار مجلس الأمة الكويتي الجديد، خلال جلسته الأولى، النائب أحمد عبدالعزيز السعدون، رئيسًا للمجلس بالتزكية.