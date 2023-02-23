"ذرية مبارك".. أوبريت وطني يروي سيرة حكام الكويت
يستعد تلفزيون الكويت الرسمي، لعرض الأوبريت الغنائي الوطني "ذرية مبارك" الذي يروي سيرة حكَام الكويت بدءًا من عهد الشيخ مبارك الصباح المعروف بـ "مبارك الكبير" الذي تولى الحكم قبل أكثر من قرن، حتى العهد الحالي.
وسيعرض الأوبريت يوم السبت المقبل، الذي يُصادف يوم العيد الوطني "عيد الاستقلال" في الدولة.
ويسرد الأوبريت خلال 12 دقيقة، سيرة وإنجازات كل حاكم من حكّام دولة الكويت خلال فترة حكمه، بدءا من حكم الشيخ مبارك الكبير الحاكم السابع للبلاد مؤسس دولة الكويت بالمفهوم المعاصر الذي تولى الحكم عام 1896، حتى الأمير الحالي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
ويشارك في العمل الغنائي الذي كتبه الشاعر أحمد الشرقاوي عشرة من أشهر نجوم الغناء في الكويت، وهم نبيل شعيل، وعبدالله الرويشد، ونوال الكويتية، ومحمد المسباح، ومحمد البلوشي، وبشار الشطي، ومطرف المطرف، وشيماء سليمان، وفهد السالم وحنين الكندري.
كما يشارك الفنان جاسم النبهان في هذا الأوبريت بالتعليق الصوتي الذي كتبه له محمد صيّاح العدواني.
وهذا الأوبريت، من إنتاج وزارة الإعلام، وهو من ألحان حمد الخضر، وإخراج عبدالله الويس.
ونشر النجوم المشاركون بهذا الأوبريت الغنائي مقطعاً ترويجياً منه عبر حساباتهم الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الفنانون وهم يرتدون الأزياء الكويتية، كما ظهر كورال نسائي مشارك إضافة إلى أطفال.
وكان مؤلف الأوبريت الشاعر أحمد الشرقاوي، قد قال في لقاء له مع صحيفة "الراي" الكويتية، إنه "حرص من خلال تأليفه لهذا الأوبريت على الحديث عن سلسلة حكام دولة الكويت وعمّا نص عليه الدستور، بأن الحكم يعود لذرية مبارك".
وأضاف الشرقاوي أن "هدفه من هذا العمل تعريف الأجيال القادمة بتاريخ بلادهم وعلى حكَامهم، وإظهار دور الأسرة الحاكمة بتعزيز مكانة الكويت، ومحاولة ربط الشعب معهم".
وأشار إلى أنه "تلقَى كتب شكر من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد لتأليفه هذا الأوبريت الوطني".
وتحتفل الكويت في الـ25 و26 في شهر شباط/ فبراير من كل عام، بالأعياد الوطنية، وهما العيد الوطني، وعيد الاستقلال عن بريطانيا 1961، وعيد التحرير من الغزو العراقي 1991.