"ذرية مبارك".. أوبريت وطني يروي سيرة حكام الكويت

يستعد تلفزيون الكويت الرسمي، لعرض الأوبريت الغنائي الوطني "ذرية مبارك" الذي يروي سيرة حكَام الكويت بدءًا من عهد الشيخ مبارك الصباح المعروف بـ "مبارك الكبير" الذي تولى الحكم قبل أكثر من قرن، حتى العهد الحالي.

وسيعرض الأوبريت يوم السبت المقبل، الذي يُصادف يوم العيد الوطني "عيد الاستقلال" في الدولة.

ويسرد الأوبريت خلال 12 دقيقة، سيرة وإنجازات كل حاكم من حكّام دولة الكويت خلال فترة حكمه، بدءا من حكم الشيخ مبارك الكبير الحاكم السابع للبلاد مؤسس دولة الكويت بالمفهوم المعاصر الذي تولى الحكم عام 1896، حتى الأمير الحالي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ويشارك في العمل الغنائي الذي كتبه الشاعر أحمد الشرقاوي عشرة من أشهر نجوم الغناء في الكويت، وهم نبيل شعيل، وعبدالله الرويشد، ونوال الكويتية، ومحمد المسباح، ومحمد البلوشي، وبشار الشطي، ومطرف المطرف، وشيماء سليمان، وفهد السالم وحنين الكندري.

كما يشارك الفنان جاسم النبهان في هذا الأوبريت بالتعليق الصوتي الذي كتبه له محمد صيّاح العدواني.