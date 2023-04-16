عبدالله بن زايد: الإمارات تدعم كافة جهود وقف التصعيد في السودان
أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، دعم دولة الإمارات لكافة الجهود التي تقود إلى وقف التصعيد في السودان، وبدء حوار سياسي لحل الأزمة الحالية.
جاءت تصريحات آل نهيان خلال اتصال هاتفي تلقاه من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جرت خلاله مناقشة تطورات الأوضاع في السودان.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، استعرض آل نهيان وبوريل السبل الكفيلة بوقف التصعيد الجاري والعمل من أجل صون أمن واستقرار السودان وشعبه.
وأشار إلى أهمية العمل من أجل أن ينعم الشعب السوداني الشقيق بالأمن والاستقرار والازدهار.
وأسفرت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عن مقتل 25 شخصا على الأقل.