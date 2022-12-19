وفاة النائب الكويتي السابق خلف دميثير العنزي بعد صراع مع المرض

وبدأ النائب الراحل خوض الانتخابات البرلمانية منذ عام 1981، حيث فاز حينها بعضوية البرلمان، وواصل بعدها خوض الانتخابات في معظم الأدوار وتمكَن من الفوز فيها حتى انتخابات عام 2016.

وخاض الراحل انتخابات عام 2020 التي أقيمت في كانون الأول/ ديسمبر، لكنه لم يتمكَن من الفوز، إلا أنه يعد من أكثر النواب حصولاً على عضوية مجلس الأمة.