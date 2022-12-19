وفاة النائب الكويتي السابق خلف دميثير العنزي بعد صراع مع المرض
توفي عضو مجلس الأمة الكويتي السابق خلف دميثير العنزي، اليوم الإثنين، عن عمر 76 عاماً، بعد صراع مع المرض.
ونعت نخب كويتية البرلماني الراحل الذي تصدَرت صوره واسمه مواقع التواصل الاجتماعي، وأثنى كثير من النشطاء على مسيرته البرلمانية.
وقالت الإعلامية والكاتبة فجر السعيد ناعيةً الراحل: "#خلف_دميثير في ذمة الله. لاحول ولا قوة إلا بالله.. والله إنك فقيده يا بو مشعل لكن شنقول. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه ويغفرله يا رب ويوسع منازله".
ووصف الصحفي رشيد الفعم الراحل بالرجل الواضح، قائلاً: "ورحل الرجل الواضح #خلف_دميثير .. رحمك الله بومشعل".
من جهته، قال الناشط السياسي مرزوق سعود المطرقة: "الله يغفر له ويرحمه برحمته الواسعة، (أبو مشعل) عرف بمواقفه الثابتة مع الحكومة وقدرته على المحافظة على تواجده في المشهد السياسي منذ 1981- 2016، هذا دليل على حب الناس له واستمراره دليل قاطع بذلك. نسأل الله أن يدخله فسيح جناته ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان".
وبدأ النائب الراحل خوض الانتخابات البرلمانية منذ عام 1981، حيث فاز حينها بعضوية البرلمان، وواصل بعدها خوض الانتخابات في معظم الأدوار وتمكَن من الفوز فيها حتى انتخابات عام 2016.
وخاض الراحل انتخابات عام 2020 التي أقيمت في كانون الأول/ ديسمبر، لكنه لم يتمكَن من الفوز، إلا أنه يعد من أكثر النواب حصولاً على عضوية مجلس الأمة.