الإمارات تدين التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي
دانت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الخميس، التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والتي دعا فيها إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، رفض دولة الإمارات كافة الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.
وشددت الوزارة على "ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف"، مشيرة إلى "أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة".
وأكدت الخارجية الإماراتية "ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".