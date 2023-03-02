الإمارات تدين التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي

دانت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الخميس، التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والتي دعا فيها إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، رفض دولة الإمارات كافة الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.