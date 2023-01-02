الخارجية الكويتية تعلق على توقيف المقرئ محمود الرفاعي في تونس
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أنها تتابع قضية المقرئ الكويتي محمود الرفاعي، الذي تم توقيفه في تونس، أثناء مشاركته في تنظيم مسابقة للأطفال لتحفيظ القرآن الكريم، في ولاية قفصة.
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله الصباح: "أتابع شخصياً هذا الأمر، وسفارتنا في تونس ومحامي السفارة يتابعان القضية أولا بأول"، بحسب ما نقلت صحيفة "الراي" المحلية.
من جانبه، قال النائب الكويتي الدكتور حمد المطر، إن "وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، أبلغه خلال مكالمة هاتفية، بأن سفارة الكويت في تونس تتابع موضوع المواطن الكويتي الذي اختفى في تونس".
وأضاف المطر أن "محامي السفارة يتابع الأمر"، مطالبا "الأشقاء في تونس بالسماح بعودة الرفاعي إلى بلده".
وكان المطر ذكر في وقت سابق أن المقرئ الرفاعي "اعتاد الذهاب إلى تونس منذ 6 أعوام، لإعطاء دورات في حفظ القرآن الكريم والتجويد بالمركز الكويتي الذي تأسس بأموال كويتية من بيت الزكاة بولاية قفصة في تونس، وفجأة اختفى".
وأضاف: "لدينا معلومات بوجوده لدى السلطات الأمنية هناك.. ونطالب وزير الخارجية بالتدخل وسفارتنا بتونس لإخلاء سبيله حالا".
وكانت السلطات التونسية أعلنت الأحد، توقيف مجموعة من الأشخاص، من بينهم المقرئ الرفاعي، بمحافظة قفصة جنوب البلاد.
وأكد مصدر أمني تونسي لـ"إرم نيوز"، أن "توقيف المجموعة جاء بأمر من النيابة العامة، وذلك بقصد التحقيق معهم بتهمة ممارسة نشاط ديني دون ترخيص".
وأشار المصدر إلى أن "الموضوع بيد القضاء التونسي الذي سيكشف عن حيثيات الملف"، رافضا في الوقت نفسه الكشف عن تفاصيل إضافية بهذا الخصوص.
من جهتها، أكدت المحامية التونسية حنان الخميري، اعتقال المقرئ الرفاعي، مشيرة إلى أن "النيابة العامة في قفصة أحالته مع 5 أشخاص آخرين إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتهم إرهابية".
وأوضحت أن حيثيات القضية تعود إلى تنظيم مسابقة للأطفال من جهات عدة لتحفيظ القرآن الكريم، في فضاء خاص بولاية قفصة، يوم الخميس الماضي، من طرف مواطنين تونسيين أصيلي الجهة مقيمين في سويسرا، ويشرفون على جمعية لتحفيظ القرآن بقفصة، واعتادوا تنظيم هذه المسابقة في السنوات الماضية.
وشددت الخميري على أن موكليها، وهم منظمو المسابقة، أعلموا السلطات المحلية والجهوية بتنظيم حفل تكريم الأطفال الفائزين في المسابقة، لكنهم فوجئوا باقتحام الأمن الفضاء الخاص (قاعة أفراح)، والقبض عليهم وإحالتهم إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فيما يتوقع أن يتم نقلهم اليوم الاثنين، إلى العاصمة تونس.