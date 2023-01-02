الخارجية الكويتية تعلق على توقيف المقرئ محمود الرفاعي في تونس

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أنها تتابع قضية المقرئ الكويتي محمود الرفاعي، الذي تم توقيفه في تونس، أثناء مشاركته في تنظيم مسابقة للأطفال لتحفيظ القرآن الكريم، في ولاية قفصة.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله الصباح: "أتابع شخصياً هذا الأمر، وسفارتنا في تونس ومحامي السفارة يتابعان القضية أولا بأول"، بحسب ما نقلت صحيفة "الراي" المحلية.

من جانبه، قال النائب الكويتي الدكتور حمد المطر، إن "وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، أبلغه خلال مكالمة هاتفية، بأن سفارة الكويت في تونس تتابع موضوع المواطن الكويتي الذي اختفى في تونس".

وأضاف المطر أن "محامي السفارة يتابع الأمر"، مطالبا "الأشقاء في تونس بالسماح بعودة الرفاعي إلى بلده".