مجلس الأمة الكويتي يرفع الحصانة عن النائب عبيد الوسمي

ويعود تاريخ القضية التي رفعها الديوان الأميري إلى أكثر من عامين، حيث أصدرت النيابة العامة آنذاك قراراً بضبط وإحضار الوسمي الذي لم يكن حينها نائباً، للتحقيق معه بتهمة إساءته للديوان واتهامه بالفساد دون دليل.

وكان الديوان الأميري، وهو جهاز حكومي، قد تقدم بشكوى ضد الوسمي بتهمة الإساءة للديوان من خلال تغريدة نشرها في شهر آب/ أغسطس العام 2020، وصف فيها الديوان الأميري بأنه "الجهاز المركزي للفساد والإفساد ورعاية الفاسدين".

وباشرت النيابة العامة حينها التحقيق مع الوسمي وأخلت سبيله بعد ساعات بكفالة مالية بقيمة ألف دينار (نحو 3300 دولار).

يذكر أن الوسمي الذي فاز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، كان عضوا في مجلس الأمة السابق، حيث فاز في أيار/ مايو 2021 بأعلى نسبة أصوات بالانتخابات البرلمانية التكميلية في الدائرة الخامسة للفصل التشريعي السادس عشر، لشغل مقعد النائب المبطلة عضويته بدر الداهوم.

وهوجم الوسمي من قبل نواب المجلس السابق ومعارضين، واتُهم بتغيير مواقفه منذ انطلاق الحوار الوطني في تشرين الأول/ أكتوبر العام 2021 الذي كان أحد المشاركين فيه مع رئيسي السلطتين السابقين الشيخ صباح الخالد ومرزوق الغانم ونواب آخرين، وأسفر عن حل أحد أهم الملفات العالقة، وهو العفو عن معارضين بارزين في البلاد.