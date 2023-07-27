الإمارات.. إقامة صلاة الجنازة على جثمان الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ظهر اليوم

أعلن ديوان الرئاسة في دولة الإمارات، أن صلاة الجنازة على جثمان الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ستقام اليوم الخميس، بعد صلاة الظهر، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في البطين بمدينة أبوظبي، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وبحسب الوكالة، ستقام صلاة الغائب على روح الشيخ سعيد في جميع مساجد الدولة، بعد صلاة الظهر.