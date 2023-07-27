الإمارات.. إقامة صلاة الجنازة على جثمان الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ظهر اليوم
أعلن ديوان الرئاسة في دولة الإمارات، أن صلاة الجنازة على جثمان الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ستقام اليوم الخميس، بعد صلاة الظهر، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في البطين بمدينة أبوظبي، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وبحسب الوكالة، ستقام صلاة الغائب على روح الشيخ سعيد في جميع مساجد الدولة، بعد صلاة الظهر.
ووفق ديوان الرئاسة "سيبدأ تقبل التعازي اليوم في قصر المشرف بمدينة أبوظبي من الساعة 4:30 وحتى الساعة 6:30 عصرا، ويومي الجمعة والسبت على فترتين، الصباحية: من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهرا، والمسائية: من الساعة 4:30 عصرا إلى الساعة 6:30 عصرا".
وكان رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد نعى، فجر اليوم الخميس، أخاه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي.
وأعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الخميس.