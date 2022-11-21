الحكومة الكويتية توافق على مشروع مرسوم عفو خاص عن مدانين بجرائم محددة

قرر مجلس الوزراء الكويتي، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقده اليوم الإثنين، الموافقة على مشروع مرسوم عفو خاص عن بعض المواطنين المدانين ببعض الجرائم، ورفعه إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأكد رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، في بيان عبر حساب المركز في "تويتر"، أن "الحكومة وافقت على مشروع مرسوم العفو عن جرائم محددة طبقاً للاشتراطات المنصوص عليها في مواد الدستور".

وأشار الناطق الرسمي بأن الموافقة على المشروع جاءت استكمالاً لرغبة الأمير وإعمالاً لأحكام المادة 75 من الدستور الكويتي التي تنص على أنه "للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو".