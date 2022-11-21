الحكومة الكويتية توافق على مشروع مرسوم عفو خاص عن مدانين بجرائم محددة
قرر مجلس الوزراء الكويتي، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقده اليوم الإثنين، الموافقة على مشروع مرسوم عفو خاص عن بعض المواطنين المدانين ببعض الجرائم، ورفعه إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وأكد رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، في بيان عبر حساب المركز في "تويتر"، أن "الحكومة وافقت على مشروع مرسوم العفو عن جرائم محددة طبقاً للاشتراطات المنصوص عليها في مواد الدستور".
وأشار الناطق الرسمي بأن الموافقة على المشروع جاءت استكمالاً لرغبة الأمير وإعمالاً لأحكام المادة 75 من الدستور الكويتي التي تنص على أنه "للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو".
وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، أن "مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة لإصدار عفو خاص عن بعض المدانين".
وأوضحت الصحيفة المحلية نقلاً عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أن "العفو سيشمل مدانين بقضايا رأي".
وأشارت إلى أن "اللجنة ستدرس بعض الأسماء المقترح شمولها في العفو، تمهيدًا لرفعها إلى القيادة السياسية لصدور عفو خاص عنهم".
وتأتي هذه الموافقة على مشروع مرسوم العفو الخاص عقب مرور عام على إصدار أمير البلاد مرسومين أميريين بمنح العفو عن بعض المواطنين المدانين بقضايا مختلفة.
وضم المرسومان اللذان صدرا في تشرين الثاني/ نوفمبر العام 2021، 35 اسماً، نص أحدهما على إعفاء مداني قضية "اقتحام المجلس" من العقوبة وعددهم 11 شخصاً، إضافة إلى المدانين بقضية "خلية العبدلي" والمتسترين عليهم ومن ضمنهم الداعية حسين المعتوق.
وتم إصدار مراسيم العفو عقب بدء حوار وطني دعا إليه أمير البلاد وجمع ممثلين عن الحكومة ومجلس الأمة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام 2021؛ بغية تهيئة الأجواء لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين السلطتين ونبذ الخلافات بينهما.
ويعطي الدستور أمير البلاد الحق في إصدار مرسوم بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها، كما يعطي مجلس الأمة (البرلمان) سلطة إصدار العفو الشامل عن الجرائم المقترفة.
ويمنح العفو الشامل الصادر من البرلمان المدانين إعفاء من العقوبة والآثار المترتبة عليها؛ بما يسمح لهم بخوض الانتخابات مرة أخرى، بينما لا يسمح لهم العفو الخاص بذلك.