ولي العهد السعودي يصل إلى قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم

قال الديوان الأميري القطري إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصل إلى الدوحة في ساعة متأخرة من مساء السبت لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم اليوم الأحد، تلبية لدعوة من أمير البلاد.

من جهتها قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إن ولي العهد السعودي وصل قطر تلبية "لدعوة أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022".

ووصل بن سلمان، قطر على رأس وفد مكون من الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، و الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، و الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، و الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، و وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، و وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، و سكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، و نائب رئيس المراسم الملكية راكان بن محمد الطبيشي.