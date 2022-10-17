وزير الطاقة الإماراتي: قرار "أوبك+" فني بحت وليس سياسيًا

واتخذت منظمة أوبك+" خلال اجتماعها الأخير قرارا بخفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميا.

بالتوازي مع ذلك، قال الأمين العام لمنظمة أوبك ردا على سؤال عن مراجعة قرار أوبك+: "في أوبك دائما القرارات فيها متسع من المرونة"، مضيفاً: "قراراتنا المتخذة فنية بحتة".

وتابع: "استقرار أسواق النفط العالمية مهم للمستقبل ونحن لا ننظر فقط إلى اليوم، نحن لا نتحكم في سعر النفط، والمنظمة لا تستهدف سعرا معينا ولكن تستهدف التوازن بين العرض والطلب".

من جهتها أصدرت شركة تسويق النفط الحكومية العراقية سومو بيانا قالت فيه: "هناك توافق تام بين دول أوبك+ بأن أفضل نهج في التعامل مع أوضاع سوق البترول خلال الفترة الراهنة التي يغلب عليها عدم اليقين وعدم وضوح الرؤية هو النهج الاستباقي الذي يدعم استقرار السوق ويوفر الإرشاد المستقبلي الذي تحتاجه".

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح رحب بقرار أوبك+، التي تضم منتجين رئيسيين آخرين في مقدمتهم روسيا، وقال إن بلاده حريصة على الحفاظ على التوازن في أسواق النفط.

وذكرت سلطنة عمان والبحرين، في بيانين منفصلين، أن أوبك اتخذت قرار خفض الإنتاج بالإجماع.