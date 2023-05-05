وزير الخارجية البحريني يلتقي الرئيس الأوكراني في كييف

استقبل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى أوكرانيا بدعوة من نظيره الأوكراني.

وقال مكتب الرئاسة الأوكرانية في بيان إن زيلينسكي التقى الزياني والوفد المرافق له في العاصمة كييف، حسب وسائل إعلام محلية.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن شكره لمملكة البحرين على دعمها الثابت لوحدة أراضي وسيادة أوكرانيا، وفقا لموقع "أوكرانيا بالعربية".

وقد بحث الطرفان خلال الاجتماع وجهات النظر حول مشاركة البحرين في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب.