وزير الخارجية البحريني يلتقي الرئيس الأوكراني في كييف
استقبل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى أوكرانيا بدعوة من نظيره الأوكراني.
وقال مكتب الرئاسة الأوكرانية في بيان إن زيلينسكي التقى الزياني والوفد المرافق له في العاصمة كييف، حسب وسائل إعلام محلية.
وأعرب الرئيس الأوكراني عن شكره لمملكة البحرين على دعمها الثابت لوحدة أراضي وسيادة أوكرانيا، وفقا لموقع "أوكرانيا بالعربية".
وقد بحث الطرفان خلال الاجتماع وجهات النظر حول مشاركة البحرين في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب.
وأكد الزياني على موقف مملكة البحرين الداعي إلى وقف الحرب في أوكرانيا والتوصل الى حل الصراع بالوسائل السلمية عبر المفاوضات والطرق الدبلوماسية، بما يؤدي الى حفظ الأمن والسلم في أوروبا والعالم، معبرا عن تمنيات مملكة البحرين لأوكرانيا وشعبها بالسلم والاستقرار والنماء، حسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا".
وحسب الرئاسة الأوكرانية فقد "تم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول مشاركة مملكة البحرين في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، وكذلك مشاركتها في مشاريع تعاون إنساني واقتصادي واعدة".
وذكرت الرئاسة أن هذه هي الزيارة الأولى لوزير خارجية بحريني إلى أوكرانيا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في يوليو/ تموز 1992.