المقرئ محمود الرفاعي يصل الكويت عقب إفراج السلطات التونسية عنه

وصل المقرئ الكويتي محمود الرفاعي إلى بلاده، اليوم الأربعاء، عقب إفراج السلطات التونسية عنه، بعد توقيفه هناك والتحقيق معه على خلفية مشاركته في تنظيم مسابقة للأطفال لتحفيظ القرآن الكريم، في ولاية قفصة التونسية.

وكان في استقبال الرفاعي حشد من المواطنين، من بينهم النائب في مجلس الأمة الدكتور حمد المطر الذي تفاعل مع قضية الرفاعي منذ توقيفه حتى إخلاء سبيله.