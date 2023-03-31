محمد بن زايد يتلقى تهاني سلطان عمان وملك البحرين بالتعيينات القيادية الجديدة
تلقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، برقيتي تهنئة من السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، هنآه فيها بالتعيينات القيادية الجديدة في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".
وقالت الوكالة إن "السلطان هيثم بن طارق أعرب في برقية التهنئة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لرئيس الإمارت بوافر الصحة والسعادة ومديد العمر، داعيًا الله تعالى أن يحقّق المزيد مما يصبو إليه الشعب الإماراتي من تقدم ورقي وازدهار في ظل قيادته الحكيمة".
كما تلقى الرئيس الإماراتي برقية من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، هنأه فيها بالتعيينات القيادية الجديدة، وفقا لما نشرته وكالة "وام".
وبحسب الوكالة، أعرب العاهل البحريني "عن أخلص تهانيه وتمنياته لأخيه رئيس الإمارات بموفور الصحة والسعادة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة التقدم والنماء المباركة، لتحقيق كل ما يتطلع إليه شعب الإمارات الشقيق من رفعة وتطور في ظل قيادته الحكيمة"، متمنيا لهم "دوام التوفيق والسداد لخدمة دولة الإمارات وشعبها".
وكان رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد أصدر، مساء الأربعاء، بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، قرارًا بتعيين منصور بن زايد نائبًا لرئيس الدولة، إلى جانب محمد بن راشد.
وبصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، أصدر محمد بن زايد مرسومًا أميريًا بتعيين خالد بن محمد بن زايد وليًا لعهد أبوظبي، كما تم تعيين هزاع بن زايد، وطحنون بن زايد، نائبين لحاكم إمارة أبوظبي.