محمد بن زايد يتلقى تهاني سلطان عمان وملك البحرين بالتعيينات القيادية الجديدة

تلقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، برقيتي تهنئة من السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، هنآه فيها بالتعيينات القيادية الجديدة في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقالت الوكالة إن "السلطان هيثم بن طارق أعرب في برقية التهنئة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لرئيس الإمارت بوافر الصحة والسعادة ومديد العمر، داعيًا الله تعالى أن يحقّق المزيد مما يصبو إليه الشعب الإماراتي من تقدم ورقي وازدهار في ظل قيادته الحكيمة".