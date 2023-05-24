سلطان عمان يزور إيران الأحد المقبل

ونقلت الوكالة، عن بيان لديوان البلاط السلطاني، أن الزيارة تأتي "تعزيزا لروابط الصداقة بين البلدين الصديقين، وتوطيدًا للعلاقات المُثمرة وحسن الجوار بينهما، وتلبية لدعوة الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيسِ الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأفاد البيان، بأن "الزيارة تأتي في إطار استمرار التشاور والتنسيق بين القيادتين لبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليميّة والدوليّة، وتعزيز كل ما من شأنه الارتقاء بأوجه التّعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات".