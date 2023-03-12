نسبة إنجازه قاربت الـ 35%.. "المنذر" أول قمر صناعي بحريني بالكامل
أطلقت البحرين اسم "المنذر" على أول قمر صناعي بحريني بالكامل، وفق ما أعلن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، الذي أكد أن هذا المشروع "يعد إنجازًا جديدًا لمملكة البحرين في مساعيها الجادة والمدروسة لتسخير قطاع الفضاء وتقنياته لخدمة مسيرة التنمية".
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، عن الشيخ ناصر بن حمد، قوله "إن نسبة الإنجاز في مشروع القمر الصناعي قاربت الـ 35%"، مضيفًا "تصميمات (المنذر) بحرينية بالكامل، وبناؤه يتم حاليًا على أرض المملكة، وعلى يد نخبة من الشباب البحريني المؤهل والمتمكن في مجالات علوم وتقنيات الفضاء"، وفق قوله.
وأوضح أن مشروع المنذر يهدف بشكل أساس إلى رفع مستوى القدرات الوطنية في مجال تصميم وبناء واختبار وتشغيل الأقمار الصناعية، مؤكدًا أنه سيوفر بيانات فضائية عن مملكة البحرين سيتم تحليلها عن طريق استخدام مجموعة من الابتكارات التي ستكون ضمن حمولة القمر الصناعي.
وأشار بن حمد، إلى أن من ضمن مهام القمر الصناعي "المنذر" التقاط صور لمملكة البحرين ومياهها الإقليمية، وجمع بيانات متنوعة ستسهم في تنفيذ دراسات وأبحاث لخدمة مختلف القطاعات الوطنية، بالإضافة إلى إجراء اختبارات على الابتكارات البحرينية في بيئة الفضاء لإدخال التحسينات اللازمة عليها قبل استخدامها في المشاريع القادمة.