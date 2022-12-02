بعد احتجاج كويتي.. العراق يسحب قطعًا بحرية تجاوزت المياه الإقليمية

قالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن القطع البحرية العراقية الثلاث التي تجاوزت المياه الإقليمية لدولة الكويت، غادرت، عصر اليوم الجمعة، عقب الاحتجاج الكويتي الرسمي على دخولها للمياه الإقليمية.

وكشفت الصحيفة نقلًا عن مصادر دبلوماسية أن "القطع البحرية العراقية غادرت المياه الإقليمية الكويتية بناءً على أوامر من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد السوداني".

وأضافت المصادر الدبلوماسية أن "التعاون الكويتي العراقي في جميع الجوانب لا تمسه أي شكوك أو عوائق، فيما يدعم أواصر الإخوة وحفظ أمن البلدين واستقرارهما".

وجاء سحب القطع العراقية، عقب يوم من تسليم وزارة الخارجية الكويتية لنظيرتها العراقية مذكرة احتجاجية بشأن تجاوز القطع البحرية العراقية للمياه الإقليمية.

وطالبت الخارجية الكويتية عن طريق السفير الكويتي في العراق طارق الفرج، الذي التقى، الخميس، بمدير الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية السفير أسامة الرفاعي، وسلمه المذكرة، بسحب القطع البحرية خارج المياه الإقليمية لدولة الكويت.