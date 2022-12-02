بعد احتجاج كويتي.. العراق يسحب قطعًا بحرية تجاوزت المياه الإقليمية
قالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن القطع البحرية العراقية الثلاث التي تجاوزت المياه الإقليمية لدولة الكويت، غادرت، عصر اليوم الجمعة، عقب الاحتجاج الكويتي الرسمي على دخولها للمياه الإقليمية.
وكشفت الصحيفة نقلًا عن مصادر دبلوماسية أن "القطع البحرية العراقية غادرت المياه الإقليمية الكويتية بناءً على أوامر من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد السوداني".
وأضافت المصادر الدبلوماسية أن "التعاون الكويتي العراقي في جميع الجوانب لا تمسه أي شكوك أو عوائق، فيما يدعم أواصر الإخوة وحفظ أمن البلدين واستقرارهما".
وجاء سحب القطع العراقية، عقب يوم من تسليم وزارة الخارجية الكويتية لنظيرتها العراقية مذكرة احتجاجية بشأن تجاوز القطع البحرية العراقية للمياه الإقليمية.
وطالبت الخارجية الكويتية عن طريق السفير الكويتي في العراق طارق الفرج، الذي التقى، الخميس، بمدير الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية السفير أسامة الرفاعي، وسلمه المذكرة، بسحب القطع البحرية خارج المياه الإقليمية لدولة الكويت.
وأكدت الوزارة في بيان لها، على ضرورة احترام سيادة كلا البلدين، ورفض دولة الكويت القاطع لأي انتهاك يمس سيادتها واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.
ولم تصدر وزارة الخارجية الكويتية بيانًا جديدًا حول سحب هذه القطع البحرية العراقية من المياه الإقليمية، الذي أكدته صحيفة "القبس"، حتى إعداد هذا التقرير.
وتأتي الحادثة عقب أسبوعين من تداول حسابات على "تويتر" تسجيلات صوتية تتضمن مخاطبات بين قوة بحرية تابعة للجيش الكويتي وحفارة عراقية كانت تباشر أعمال الحفر البحري في المياه الإقليمية.
ووفقًا للتسجيل فقد حذرت القوة الكويتية "الحفارة العراقية" من عمليات الحفر لعدم التنسيق المسبق مع الجانب الكويتي وأخذ إذن من الجهات المعنية في الكويت، ليرد عليها شخص من المرجح أنه المسؤول عن الحفارة بأنه لا يتلقى تعليمات من أي جهة خارجية وأن تعليماته يستلمها فقط من القوة البحرية العراقية، وأن عمليات الحفر مستمرة.
وسمع في التسجيل المتداول، حديث لأحد الأشخاص من الجانب العراقي وهو يوجهه لآخر ويؤكد أن "هناك اجتماعًا في مجلس الوزراء، وأن هناك إجراءات ستتخذ، وأن الانسحاب ممنوع، وأنه إن بقيت الأزمة عالقة لليوم الثاني تدخل حفارة واحدة وتعود لتدخل الأخرى تجنبًا لتسجيل موقف ضعف من جانبهم"، وفق قوله.
وبناءً على تلك التسجيلات، أصدرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بيانًا أكدت فيه أن "التسجيلات قديمة ويعود تاريخها، إلى 12 أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث قامت إحدى الحفارات التابعة للشركة العامة لموانئ العراق بالحفر البحري في المياه الإقليمية دون تنسيق مع الجانب الكويتي".
وأوضحت في بيانها الذي نشر عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن "زورق دورية تابعة للقوة البحرية الكويتية طلب من الحفارة العراقية وقف الحفر"، مضيفة بأنه "تم التعامل حينها مع الموقف من قبل القوة البحرية الكويتية واتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة بين الجانبين لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا".