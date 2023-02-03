الإمارات والجزائر تبحثان التعاون في مجال الصناعات الدفاعية
بحثت دولة الإمارات العربية المتحدة والجزائر إمكانية إقامة مشاريع مشتركة للصناعات الدفاعية، وتبادل الخبرات المشتركة في ذات المجال بين شركات البلدين.
ووفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الجمعة، فقد اختتمت، أمس الخميس، في الجزائر العاصمة أعمال اللجنة الإماراتية - الجزائرية المشتركة الحادية عشرة.
وقالت الوكالة إن "رئيس وفد وزارة الدفاع الإماراتية اللواء الركن مبارك سعيد بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية، التقى خلال زيارته الرسمية للجزائر قائد الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة".
وأضافت: "تباحث الجانبان حول سبل تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين، وأكدا أهمية تعزيز التعاون ورفع مستوى تبادل المعلومات والخبرات بين وزارتي الدفاع، وتطرقا إلى بحث فرص جديدة لتعزيز العلاقات بين الإمارات والجزائر في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية".