الإمارات والجزائر تبحثان التعاون في مجال الصناعات الدفاعية

بحثت دولة الإمارات العربية المتحدة والجزائر إمكانية إقامة مشاريع مشتركة للصناعات الدفاعية، وتبادل الخبرات المشتركة في ذات المجال بين شركات البلدين.

ووفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الجمعة، فقد اختتمت، أمس الخميس، في الجزائر العاصمة أعمال اللجنة الإماراتية - الجزائرية المشتركة الحادية عشرة.