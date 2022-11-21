ما حقيقة إسلام 558 شخصًا قبيل المونديال في قطر؟
لقي مقطع فيديو لداعية كويتي يدعى فيصل الهاشمي رواجا واسعا خلال الأيام الماضية، وقد أعلن فيه عن دخول 558 شخصا في الإسلام خلال أسبوع، مشيرا إلى أن هذا الرقم سيرتفع مع الفعاليات الدعوية خلال مونديال قطر 2022.
المقطع المذكور ربط كثير من المدونين عبر منصات التواصل الاجتماعي بينه وبين ما قالوا إنها جهود قطرية لتعريف جماهير كأس العالم بالإسلام، لكن ثمة حقيقة لم تتداول بنفس القدر على السوشيال ميديا.
الرقم الذي ذكره الداعية السعودي موجود بالفعل، لكن ليس في قطر ولا علاقة له بكـأس العالم، بل يعود لجمعية دعوية سعودية مقرها الرياض، نشرته على موقعها الرسمي في 18 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه لعدد الداخلين في الإسلام عبر جهودها خلال أسبوع حول العالم.
الجمعية المذكورة تدعى ركن الحوار وتنشط في الدعوة عبر الإنترنت وفق موقعها الإلكتروني، ولها نافذة بعنوان البشارة الأسبوعية تنشر من خلالها عدد الداخلين في الإسلام خلال أسبوع.