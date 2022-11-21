ما حقيقة إسلام 558 شخصًا قبيل المونديال في قطر؟

المقطع المذكور ربط كثير من المدونين عبر منصات التواصل الاجتماعي بينه وبين ما قالوا إنها جهود قطرية لتعريف جماهير كأس العالم بالإسلام، لكن ثمة حقيقة لم تتداول بنفس القدر على السوشيال ميديا.

الرقم الذي ذكره الداعية السعودي موجود بالفعل، لكن ليس في قطر ولا علاقة له بكـأس العالم، بل يعود لجمعية دعوية سعودية مقرها الرياض، نشرته على موقعها الرسمي في 18 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه لعدد الداخلين في الإسلام عبر جهودها خلال أسبوع حول العالم.