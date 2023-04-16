مباحثات بين محمد بن زايد ورئيس البرازيل في أبوظبي
بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع نظيره البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، اليوم السبت، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام".
ووفقا للوكالة الرسمية، عقد آل نهيان وسيلفا جلسة محادثات رسمية في قصر الوطن بأبوظبي، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وحرصهما على الدفع بها إلى آفاق أرحب تخدم مصالحهما المتبادلة.
واستعرض الرئيس الإماراتي ونظيره البرازيلي مسارات التعاون والعمل المشترك خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والتنموية، إلى جانب مجالات التكنولوجيا والعمل البيئي والتغير المناخي والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من أوجه التعاون التي تتماشى مع جهود تحقيق التنمية المستدامة في البلدين وتحظى باهتمامهما المشترك، وفق الوكالة.
وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتنسيق لدعم السلام والاستقرار في العالم، خاصة في ظل عضوية البلدين الحالية في مجلس الأمن الدولي.
وتطرقت المباحثات إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري.