مباحثات بين محمد بن زايد ورئيس البرازيل في أبوظبي

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع نظيره البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، اليوم السبت، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام".

ووفقا للوكالة الرسمية، عقد آل نهيان وسيلفا جلسة محادثات رسمية في قصر الوطن بأبوظبي، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وحرصهما على الدفع بها إلى آفاق أرحب تخدم مصالحهما المتبادلة.