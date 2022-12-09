محمد بن سلمان: دول الخليج ستظل مصدرا موثوقا للطاقة في العالم

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة إن دول الخليج ستظل مصدراً موثوقاً لتزويد العالم بما يحتاجه من الطاقة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ولي العهد السعودي في اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.