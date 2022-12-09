محمد بن سلمان: دول الخليج ستظل مصدرا موثوقا للطاقة في العالم
قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة إن دول الخليج ستظل مصدراً موثوقاً لتزويد العالم بما يحتاجه من الطاقة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ولي العهد السعودي في اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما شدد الأمير محمد بن سلمان أن السعودية تحث على ضرورة وجود حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وأن هذا الحل يجب أن يكون وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يكفل للشعب الفلسطيني إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد دعم المملكة الكامل للجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية تماشيا مع مبادرة السعودية لإنهاء الأزمة وفق المرجعيات الثلاث.
ودعا الأمير محمد بن سلمان إيران إلى الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والوفاء بالتزاماتها النووية، والمحافظة على مبدأ حسن الجوار.