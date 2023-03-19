إحالة الوزير القطري السابق علي شريف العمادي إلى محكمة الجنايات
أمر النائب العام في قطر، اليوم الأحد، بإحالة وزير المالية السابق علي شريف العمادي وآخرين إلى محكمة الجنايات وإجراء التحقيق معه بشأن ما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.
وأعلنت النيابة العامة، انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية وحيث توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم.
وأضافت: " أصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم والتي تمثلت في جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال"، بحسب ما نقلته الوكالة.