محمد بن زايد يثمّن عطاء المرأة الإماراتية

ثمَّن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد عطاء المرأة في الإمارات والعالم تجاه مجتمعها ووطنها، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي صادف، اليوم الأربعاء.

ونشر الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر الدور المميز الذي تضطلع به المرأة في مناحي الحياة المختلفة.