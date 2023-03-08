محمد بن زايد يثمّن عطاء المرأة الإماراتية
ثمَّن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد عطاء المرأة في الإمارات والعالم تجاه مجتمعها ووطنها، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي صادف، اليوم الأربعاء.
ونشر الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر الدور المميز الذي تضطلع به المرأة في مناحي الحياة المختلفة.
وعلّق رئيس الدولة على المقطع بالقول: "نثمن عطاء المرأة في الإمارات والعالم تجاه مجتمعها ووطنها.. المرأة شريك رئيس في البناء والتنمية، وبمناسبة اليوم الدولي للمرأة نتمنى لها التوفيق والنجاح في مواصلة تحقيق تطلعاتها وآمالها".