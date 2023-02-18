الإمارات تدين هجوما استهدف مقرا للشرطة الباكستانية في كراتشي

أعلنت الإمارات، السبت، إدانتها الشديدة "للهجوم الإرهابي الذي استهدف مقرا للشرطة في كراتشي جنوب باكستان".

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، فإن "وزارة الخارجية والتعاون الدولي أكدت في بيان أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".

وأعربت الوزارة عن "خالص تعازيها لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها، ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء".