الإمارات تدين هجوما استهدف مقرا للشرطة الباكستانية في كراتشي
أعلنت الإمارات، السبت، إدانتها الشديدة "للهجوم الإرهابي الذي استهدف مقرا للشرطة في كراتشي جنوب باكستان".
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، فإن "وزارة الخارجية والتعاون الدولي أكدت في بيان أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".
وأعربت الوزارة عن "خالص تعازيها لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها، ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء".
وقتل 4 أشخاص في هجوم شنته مجموعة انتحارية تابعة لحركة طالبان الباكستانية، مساء الجمعة، على مجمع كبير للشرطة في كراتشي، أكبر مدن باكستان وعاصمة البلاد الاقتصادية والمالية.
وهاجم 3 مسلحين يضعون سترات ناسفة، مجمعا يتضمن عدة مبان رسمية تابعة للشرطة إضافة إلى وحدات سكنية تؤوي مئات عناصر الشرطة وعائلاتهم، بحسب وكالة "فرانس برس".
وسمع على مدى أكثر من 3 ساعات تبادل إطلاق نار كثيف ودوي قنابل يدوية، قبل أن تتمكن قوات الأمن من استعادة السيطرة على المبنى وقتل كل المهاجمين.