الرئيس المصري يهنئ الإمارات بالتعيينات القيادية الجديدة

الرئيس المصري يهنئ الإمارات بالتعيينات القيادية الجديدة

إرم نيوز

هنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، القيادة الإماراتية بمناسبة التعيينات والمهام القيادية الجديدة في الدولة، والتي أعلن عنها قبل أيام، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ووفقا للوكالة الرسمية، تلقى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم، اتصالات هاتفية من عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قدم خلالها التهاني بمناسبة تعيينهم في مهامهم القيادية الجديدة.

الرئيس المصري يهنئ الإمارات بالتعيينات القيادية الجديدة
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وأعرب السيسي خلال الاتصالات عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في تأدية المسؤوليات الجديدة الموكلة إليهم لمواصلة خدمة وطنهم وتعزيز مسيرته الحضارية والإسهام في تحقيق تطلعات شعبهم إلى التنمية ومزيد من التقدم والازدهار.

من جانبهم، أعرب الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عن شكرهم للرئيس المصري لتهنئتهم وتقديرهم لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه دولة الإمارات تعبّر عن العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين.

الرئيس المصري يهنئ الإمارات بالتعيينات القيادية الجديدة
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والأربعاء الماضي، ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" أنه "بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، أصدر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قرارًا بتعيين منصور بن زايد نائبًا لرئيس الدولة، إلى جانب محمد بن راشد".

وأضافت الوكالة أنه بموجب مرسوم أميري، عيَّن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، خالد بن محمد بن زايد وليًا للعهد في إمارة أبوظبي.

الرئيس المصري يهنئ الإمارات بالتعيينات القيادية الجديدة
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كما أصدر الشيخ محمد بن زايد مرسومين أميريين بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، بتعيين هزاع بن زايد، وطحنون بن زايد، نائبين لحاكم إمارة أبوظبي.

وبصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، أصدر محمد بن زايد مرسومًا أميريًا آخر بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة خالد بن محمد بن زايد ولي العهد، بحسب "وام".

مصر

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