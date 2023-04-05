الرئيس المصري يهنئ الإمارات بالتعيينات القيادية الجديدة

هنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، القيادة الإماراتية بمناسبة التعيينات والمهام القيادية الجديدة في الدولة، والتي أعلن عنها قبل أيام، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ووفقا للوكالة الرسمية، تلقى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم، اتصالات هاتفية من عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قدم خلالها التهاني بمناسبة تعيينهم في مهامهم القيادية الجديدة.