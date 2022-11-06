الإمارات تؤكد حرصها على ترسيخ علاقات ثنائية متطورة مع الاتحاد الأوروبي

أكدت دولة الإمارات، اليوم الأحد، حرصها على ترسيخ علاقات ثنائية متطورة مع الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات، جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جمعهما، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها ملف الطاقة.

واستعرض الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها الأزمة في أوكرانيا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".