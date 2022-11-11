الكويت.. إيقاف مراسيم تعيين قيادات في جهات حكومية بسبب مخالفات

أفادت تقارير إعلامية كويتية، اليوم الجمعة، بأنه تم إيقاف مراسيم تعيين قياديين في إدارات وجهات حكومية، صدرت مؤخراً بسبب "مخالفة بعضها لضوابط ومعايير التعيين في المناصب القيادية".

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية نقلاً عن مصادر لم تكشف عن هويتها إن "إيقاف المراسيم جاء بسبب مخالفة بعضها العدالة وأسس التدرج الوظيفي، فضلاً عن استيفاء المعايير والشروط والمؤهلات المطلوبة".

وأكدت صحيفة "الأنباء" الكويتية قرار إيقاف المراسيم، مشيرةً نقلاً عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" بأن "الإيقاف سببه تمسك الحكومة بالالتزام بتطبيق كل ضوابط ومعايير التعيين في الوظائف القيادية".

وأضافت أن "من ضمن الضوابط سنوات الخدمة والخبرة والمؤهل المطلوبين، وترشيح 3 قياديين، واختيار واحد من بينهم، واجتيازه الاختبارات التحريرية والشفهية التي تعقدها لجنة أكاديمية من جامعة الكويت".

ويأتي قرار إيقاف المراسيم عقب أيام من اعتماد مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقده يوم الإثنين الماضي، مراسيم تعيين قياديين في الوزارات والإدارات والجهات الحكومية.

وشملت المراسيم تعيين 22 قياديا في مناصب حكومية مختلفة، ومنها تعيين الفريق أول متقاعد الشيخ فيصل النواف نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، ويوسف المزروعي وكيلاً لديوان المحاسبة، وفاطمة السالم مديرة عامة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بدرجة وكيل وزارة، ويوسف البيدان مديراً عاماً للهيئة العامة للرياضة بدرجة وكيل وزارة، وآخرين.

وقرر مجلس الوزراء رفع مراسيم التعيين إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وفق ما أكده براك الشيتان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وعلى إثر هذه التعيينات، وجهت النائبة جنان بوشهري سؤالاً لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان استفسرت فيه عن آلية اختيار القياديين وتعيينهم في المناصب القيادية في مؤسسات الدولة.