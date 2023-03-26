الإمارات تدين بشدة قرار إسرائيل السماح بإعادة الاستيطان

أدانت دولة الإمارات بشدة، اليوم الأحد، قرار إسرائيل السماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية، وطرحها عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.

وشددت الوزارة في بيانها الذي أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدمًا.

وشددت كذلك على وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.