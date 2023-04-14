بدء وصول الوفود العربية للسعودية لعقد اجتماع تشاوري حول سوريا

بدأت الوفود الوزارية العربية في الوصول إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، تباعاً، وذلك قبيل انعقاد الاجتماع التشاوري حول عودة سوريا للجامعة العربية.

واستقبل نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي وزراء خارجية كل من قطر ومصر والعراق والكويت وسلطنة عمان والأردن لدى وصولهم إلى الصالة الملكية في مدينة جدة.

وتعقد دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب كل من مصر والأردن والعراق، اجتماعا وزاريا تشاوريا، في مدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة؛ لمناقشة عودة سوريا للجامعة العربية.