السعودية ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

أعربت وزارة الخارجية السعودية، مساء الخميس، عن ترحيب المملكة بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة قطر، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الوزارة، في بيان: "تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين الشقيقة، ودولة قطر الشقيقة، والتي أُعلِن عنها عقب اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني، في العاصمة الرياض".