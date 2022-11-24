عقب ساعات من تقديمها.. قبول استقالة وكيل وزارة الأوقاف في الكويت

وافق وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت عبدالعزيز الماجد على استقالة وكيل وزارة الأوقاف المهندس فريد أسد عمادي، التي قدمها له صباح يوم الخميس.

ونص قرار قبول الاستقالة على سريانها اعتباراً من 11 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، على أن تعتبر الفترة المتبقية له من مدة عمله إجازة له، وفقاً لصحيفة "الراي" الكويتية.

وقبل الوزير الماجد كذلك استقالة الوكيل المساعد داوود العسعوسي اعتباراً من بداية ديسمبر المقبل، في حين تم تكليف المهندس بدر العتيبي القيام بأعمال وكيل الوزارة في الفترة الحالية.

وأنهى الوزير تكليف الوكيلين المساعدين الدكتور فهد الجنفاوي وسلمان الديحاني، ليتم تعيين الأول مديراً لإدارة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية لمحافظتي الفروانية والجهراء، وإعادة الثاني مديراً للشؤون الإدارية.

وجاءت استقالة عمادي والعسعوسي تزامناً مع استقالة رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد.

وشهدت الكويت، التي انتخبت في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي أعضاء مجلس الأمة الجديد، تبعها تشكيل حكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، في الفترة الماضية، عدة استقالات لقياديين في جهات حكومية.

وقبل أسبوع من الآن، قدم ثلاثة مسؤولين في هيئات رسمية في الكويت استقالاتهم رسمياً من مناصبهم إلى وزراء الحكومة التابعين لهم.

وشملت الاستقالات المهندس يوسف الفوزان المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني، وهيا الودعاني المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، ووكيل وزارة الدفاع بالإنابة الشيخ فهد جابر العلي.

وقبل أسبوعين، قدم مدير جامعة الكويت الدكتور يوسف الرومي استقالته إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني، عقب أقل من عام على توليه هذا المنصب.

ومن تلك الاستقالات أيضاً، استقالة السفير مجدي الظفيري نائب وزير الخارجية من منصبه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عقب عام ونصف العام من تعيينه في المنصب.