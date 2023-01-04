عبدالله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية تركيا

وعبر الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومولود تشاووش أوغلو عن قلقهما بشأن قرار طالبان الأخير بحظر التعليم للنساء والفتيات في أفغانستان، وحظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن هذا القرار والقرار بشأن حظر التعليم الثانوي للفتيات ينتهكان حقوق الإنسان الأساسية، لافتًا إلى أن الدين الإسلامي أولى المرأة اهتماماً كبيراً ومنحها مكانة متميزة، وصان حقوقها.

وأكد آل نهيان على ضرورة ضمان حقوق المرأة وأهمية مشاركة النساء والفتيات بشكل كامل ومتساو في جميع جوانب الحياة.