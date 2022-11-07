الدفاع السعودية تعلن سقوط مقاتلة أثناء مهمة تدريبية ونجاة طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع إف-15 إس سقطت نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية يوم أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد تركي المالكي، في بيان نشرته الوكالة الرسمية "واس"، إن الطاقم الجوي المكون من ضابطين نجا بعد استخدام كرسي النجاة، كما لا توجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة.

وكشف المالكي، بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.