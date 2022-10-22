الإمارات تدين استهداف الحوثيين ميناء الضبة النفطي في اليمن

أدانت دولة الإمارات بشدة استهداف مليشيات الحوثي ميناء الضبة النفطي في حضرموت جنوب شرق اليمن من خلال طائرتين مسيرتين مفخختين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام".

وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن هذا الهجوم يعد تصعيدا خطيرا، وتحديا سافرا للمجتمع الدولي، وللمساعي المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية.

وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم يمثل استخفافا بجميع القوانين والأعراف الدولية، ما يتطلب ردا رادعا لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين، والمصالح الاقتصادية اليمنية وإمدادات ومسارات الطاقة العالمية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على توحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم لوقف الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي، لفسح الطريق أمام الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن والعودة إلى عملية سياسية تؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وفي وقت سابق، السبت، عبّر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، عن إدانته الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثيين، على ميناء الضبة النفطي، المطلّ على مياه بحر العرب، في محافظة حضرموت، جنوب البلاد.

وقال غروندبرغ، في بيان نشره الموقع الرسمي لمكتبه، إنه يدين هذا الهجوم، ويعتبره "تصعيدا عسكريا مقلقا للغاية".