اتهمت إسرائيل، الصحفي الفلسطيني إسماعيل الغول، الذي اغتاله الجيش، الأربعاء، بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، الذي نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، الخميس، إن الغول "من وحدة النخبة في حماس وشارك في هجوم السابع من أكتوبر".

وأضاف أدرعي أن الغول "لعب دورًا فعالًا في توثيق ونشر مقاطع فيديو لعمليات تخريبية"، على حد تعبيره.





وأضاف أن الغول كان "يدرب آخرين على طريقة توثيق القتال"، إلى جانب "توثيق ونشر مقاطع فيديو لعمليات ضد الجيش الإسرائيلي".

وادعى بيان الجيش الإسرائيلي أن "هذا النشاط كان جزءاً لا يتجزأ من أنشطته العسكرية في حماس".

وقتل المراسل الصحفي إسماعيل الغول مع مصور، الأربعاء، جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت مخيم الشاطئ غرب غزة، قرب منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران.