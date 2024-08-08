دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي زار أنقرة، الخميس، المجتمع الدولي للحيلولة دون التصعيد في الشرق الأوسط في ظل التوتر بين إيران وإسرائيل.

وجاء في بيان للرئاسة التركية، "أعلن الرئيس أردوغان أن إسرائيل تحاول رفع حدة التوتر في المنطقة بهجماتها في الأراضي الفلسطينية ولبنان، ويتعين على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فعالة لإنهاء العدوان الإسرائيلي الذي اشتد في الأيام الأخيرة".

أخبار ذات علاقة الرد على تل أبيب.. هل تحافظ طهران على مصداقيتها أم تتراجع؟

وزار أمير قطر العاصمة التركية لبضع ساعات لمناقشة الوضع الإقليمي بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت إلى إسرائيل.

وتوعدت طهران وحلفاؤها بالردّ على هذه العملية، وعلى اغتيال القائد العسكري لميليشيا حزب الله اللبناني فؤاد شكر بضربة إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية.

وكان هنية يقيم بين قطر وتركيا حتى السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تاريخ اندلاع الحرب في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على إسرائيل. واستقر في الدوحة منذ ذلك الحين.

وأعلنت أنقرة الحداد الوطني على هنية يوم مواراته الثرى في الدوحة في الثاني من آب/أغسطس.

وجاء في بيان الرئاسة التركية أن أردوغان يرى "أن إسرائيل أثبتت مرة أخرى أنها لا تنوي (التوصل) لوقف لإطلاق النار باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".