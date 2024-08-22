أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الخميس، إجبار إسرائيل 250 ألف فلسطيني في قطاع غزة على النزوح قسرا خلال أغسطس/ آب الجاري، من خلال إصدارها 12 أمر إخلاء.

وقالت الأونروا، وفقا لوكالة "الأناضول"، في منشور عبر حسابها على منصة إكس، إن "أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة خلال أغسطس وصلت إلى 12 أمرا، ما تسبب بنزوح قسري لنحو 250 ألف شخص".

أوامر الإخلاء

وحذّرت الوكالة الأممية من أن "سكان غزة باتوا عالقين في دوامة نزوح قسري متكرر؛ إذ تواصل العائلات الفرار وسط العمليات العسكرية وحر الصيف اللاهب".

ويلجأ النازحون إلى منازل أقربائهم أو معارفهم، أو يخرجون نحو المجهول، إذ ينصبون خيامهم في الشوارع أو مراكز الإيواء المختلفة، رغم الظروف المعيشية الصعبة والقاسية، وسط عدم توفر بدائل أخرى، بحسب شهود عيان لمراسل الأناضول.

ويعاني النازحون، وفق هؤلاء الشهود، ندرة المواصلات ووسائل النقل المختلفة التي يحتاجونها لنقل أمتعتهم؛ بسبب عدم توفر الوقود بشكل كاف، ما يضطرهم إلى استخدام العربات التي يتم جرها يدويا، أو توزيع الأمتعة على أفراد العائلة جميعا.

كما تجد العائلات النازحة صعوبات جمة في نقل المرضى وكبار السن.

وبينما يدعو الجيش الإسرائيلي في أوامر الإخلاء التي يصدرها المواطنين للتوجه إلى ما يسميه "مناطق إنسانية آمنة"، فإن واقع الحال يشير إلى أنه لم تعد في غزة أي مناطق آمنة، فقد تعرض كثير منها في الفترة الأخيرة لهجمات إسرائيلية مميتة، وهو ما لاقى استنكارا واسعا من منظمات دولية عديدة.

وتفتقر معظم مساحة "المناطق الإنسانية الآمنة" المزعومة إلى البنية التحتية، فلا يتوفر فيها مياه أو مرافق خدمية؛ نظراً لكونها غير مأهولة، ما يجعلها بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة.

دمار هائل ومجاعة قاتلة

والثلاثاء، حذّر متحدث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي يومي، من خطورة أوامر الإخلاء الإسرائيلية على السكان والنازحين في غزة.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، اضطر 9 من كل 10 أشخاص يقيمون في غزة إلى النزوح بسبب الهجمات الإسرائيلية.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يحشر نحو 1.7 مليون نازح فلسطيني في حيز ضيق لا يتجاوز عُشر مساحة قطاع غزة.