حثت المملكة العربية السعودية رعاياها في لبنان، اليوم الأحد، على مغادرة البلاد فورًا.

وقال بيان صادر عن سفارة الرياض في بيروت نشرته على منصة "إكس"، إنها "تتابع عن كثب تطورات الأحداث في جنوب لبنان، وتجدّد السفارة دعوة المواطنين السعوديين لمغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري التزاما بقرار منع السفر إلى لبنان".

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات العديد من الدول لرعاياها بمغادرة لبنان وإسرائيل خشية تفجر الأوضاع مع تهديد إيران وحزب الله بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران، والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت، الأسبوع الماضي.