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مسؤولون إسرائيليون: القمة المرتقبة بشأن غزة هي "الفرصة الأخيرة"

مسؤولون إسرائيليون: القمة المرتقبة بشأن غزة هي "الفرصة الأخيرة"
من آثار الحرب الإسرائيلية على غزةالمصدر: (أ ف ب)
وكالات
وكالات
10 أغسطس 2024، 2:05 ص

نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين إسرائيليين أن المحادثات المرتقبة بشأن صفقة الرهائن، ووقف إطلاق النار في غزة، تُعد "قمة الفرصة الأخيرة". حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".

وقالت مصادر لـ"هيئة البث" الرسمية الإسرائيلية إنه من المتوقع أن تعقد قمة يوم الخميس المقبل، لكن لم يتحدد بعد من سيستضيفها.

ونقلت الهيئة عن المصادر التي وصفتها بالمطلعة على محادثات صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين إسرائيل وحماس، أنه في حال تم الاتفاق خلال الاجتماع المرتقب الخميس المقبل، بمشاركة أطراف وقف إطلاق النار بغزة، فإنه "من الممكن تنفيذ الاتفاق بعد ذلك بأيام".

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وقال "مصدر مطلع" على المباحثات، إنه إذا "تم جَسْر الخلافات بين الطرفين، فسيكون من الممكن بدء الاتفاق خلال أيام بعد القمة الخميس المقبل".

وكان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن في بيان أن وفداً إسرائيلياً سيتوجه إلى مكان سيُحَدَّد لاحقاً للمشاركة في مباحثات صفقة التبادل.

وأكدت الهيئة، نقلا عن مصادرها، أنّ إسرائيل متمسكة بمطالبها بالسيطرة على محور فيلادلفيا، والتأكيد على أن حماس لن تبقى في معبر رفح.

حرب غزةطوفان الأقصىوقف إطلاق النار

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