كشف أسامة حمدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الأربعاء، عن "بعض الصعوبات والتأخير"، حسب وصفه، في التواصل مع يحيى السنوار رئيس الحركة الجديد، الذي يقود الحرب ضد إسرائيل في غزة.

وأكد حمدان، خلال مقابلة مع "أسوشييتد برس"، هذا "لا يشكل عائقاً كبيراً أمام المفاوضات" التي يفترض أن يقودها الرئيس الجديد بعد اغتيال هنية، مثيراً في الوقت نفسه تكهنات حول وضع أو مصير السنوار.

ويتوارى السنوار، الذي اختارته حركة "حماس" خلفاً لرئيسها السابق إسماعيل هنية، الذي اغتالته إسرائيل في طهران، داخل أنفاق قطاع غزة، وسط حملة إسرائيلية محمومة للبحث عنه، بهدف قتله أو اعتقاله.

وقال: "حماس لن تشارك إلا إذا ركزت المحادثات على تنفيذ اقتراح قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو/أيار وأيده المجتمع الدولي"، مؤكداً "عدم الثقة في قدرة واشنطن على التوسط لوقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف: "أبلغنا الوسطاء بأن أي اجتماع يجب أن يقوم على الحديث عن آليات التنفيذ وتحديد المواعيد النهائية بدلاً من التفاوض على شيء جديد. وإلا فلن تجد حماس سببًا للمشاركة في المفاوضات".

وشدد حمدان على أن "حماس قبلت أكثر من مرة، كليًا أو جزئيًا، الاقتراح الذي قدمه لها الوسطاء، لكن إسرائيل رفضته تمامًا، أو تجاهلته، أو شنت عمليات عسكرية جديدة كبيرة في الأيام التالية".

وتعرب حماس عن قلقها من أن تستأنف إسرائيل الحرب بمجرد عودة رهائنها، وهو السيناريو الذي انعكس في بعض تصريحات نتنياهو الأخيرة حول إصراره على البقاء في محور "فيلادلفيا".