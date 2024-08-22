قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، إن سفينة رصدت حريقاً في البحر الأحمر على بعد نحو 58 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الصليف اليمني.

وبحسب "رويترز"، أوضحت أمبري أن سفينة قريبة رصدت تصاعد دخان من المياه، وهي واقعة ربما تكون مرتبطة بتدمير زورق مسير.

وأضافت أمبري: "كانت هناك سفن معادية مأهولة ومسيرة تعمل في المنطقة".

وتشن ميليشيا الحوثي في اليمن المتحالفة مع إيران هجمات على سفن في مسارات الشحن الدولي بالبحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني، في ما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحماس.

ونتيجة لذلك، أعادت شركات تشغيل السفن توجيه العديد منها بعيداً عن البحر الأحمر وقناة السويس إلى طريق أطول حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، مما يعني ارتفاع التكاليف وزيادة طول الرحلات وتأخر الشحنات.