"الدعم السريع" لـ"إرم نيوز": قوات البرهان تبيع المساعدات الإغاثية لشراء السلاح

كشف رئيس هيئة الإسناد المدني لقوات "الدعم السريع" السودانية في أوغندا، الشرتاي سمير إسماعيل محمد، أن قوات البرهان تستولي على المساعدات الإغاثية المقدمة للسودانيين، لبيعها وشراء السلاح.

وقال المسؤول في تصريح لـ "إرم نيوز" إنه بالتزامن مع الخروقات التي يرتكبها الجيش في استيلائه على المساعدات من أجل تسليح قواته، تعمل قوات الدعم السريع على تقديم ما أمكنها من تسهيلات لإيصال المساعدات الإغاثية للشعب السوداني، وتوفير الحماية للقوافل وتمهيد العديد من الطرق لعبورها.

ووجّه إسماعيل محمد اتهامات للجيش بتدمير البنية التحتية للسودان، حيث ظهر أن الحجم الأكبر للدمار في ولايتي الخرطوم ودارفور.

وفيما يتعلق بالمفاوضات من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام، أكد انفتاح قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي" على المبادرات الداعية لذلك.

وقال إن هناك أسسا في اعتبار قائد قوات الدعم السريع، حال الجلوس مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، على طاولة تفاوض واحدة، تنفيذًا لمبادرة "الاتحاد الأفريقي" التي أعلن عنها مؤخرًا، وفي صدارة تلك الأسس، إنهاء الحرب وتحقيق السلام وإرساء مبادئ حكم مدني ديمقراطي.

وتمنى إسماعيل محمد، بأن يكون لدى "البرهان" إرادة التفاوض لإنهاء الحرب، والتراجع عن رغبته التي لن تتحقق على حد قوله، في تحقيق الانتصار العسكري على "الدعم السريع".

وأوضح إسماعيل محمد أن "الدعم السريع" لديه إرادة كاملة في خوض المفاوضات لتحقيق السلام وإنهاء هذه المأساة التي يتعرض لها الشعب السوداني.